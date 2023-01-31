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Под Новосибирском суд отправил в колонию пару фальшивомонетчиков, задержанных УФСБ

Фото Под Новосибирском суд отправил в колонию пару фальшивомонетчиков, задержанных УФСБ
Фото Под Новосибирском суд отправил в колонию пару фальшивомонетчиков, задержанных УФСБ

Коллаж Сиб.фм: использованы фото УФСБ России по Новосибирской области

В Искитимском районном суде Новосибирской области задержали мужчину и женщину, которые сбывали фальшивые пятитысячные купюры.

В поле зрения оперативников УФСБ 23-летний Захар Мельничук и 42-летняя Рената Ткаченко попали в марте 2022 года. После обысков, которые прошли у них дома, контрразведчики обнаружили 13 поддельных банкнот достоинством пять тысяч рублей.

«Кроме того установлено, что Р. Ткаченко, работавшая кассиром кредитно-потребительского кооператива, совершила хищение из кассы организации свыше 300 тысяч рублей. В целях сокрытия кражи она приобрела и подложила в кассу поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей, после чего была задержана с поличным», — рассказали в УФСБ России по Новосибирской области.

Фото Под Новосибирском суд отправил в колонию пару фальшивомонетчиков, задержанных УФСБ 2

Кассиршу обвинили по части 3 статьи 160 и части 1 статьи 186 УК РФ (присвоение или растрата, совершенная с использованием своего служебного положения в крупном размере, а также сбыт поддельных денег). И хотя в биографии женщины два преступных эпизода, Искитимский районный суд назначил её 2,5 года условно. Её подельник получил больший срок и в реальном эквиваленте.

«Захар Мельничук признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК России (сбыт поддельных денег), и ему назначено наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима»,

- добавили в УФСБ.

Напомним, последнее задержание сбытчика фальшивых купюр в Новосибирске прошло в августе прошлого года: поддельными банкнотами за телефон пытался рассчитаться 19-летний парень.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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