"Подговорила всех не общаться с дочерью": появились подробности конфликта второклассниц в школе Новосибирска

Фото: из личного архива матери пострадавшей / коллаж Сиб.фм

В Новосибирске мать второклассницы школы № 94 рассказала, что боится за дочь после конфликта с обидчицей.

Родители новосибирских второклассниц после конфликта дочерей дали объяснения в Следственном комитете. Но на этом проблема не решилась. Мать пострадавшей девочки призналась, что переживает за ребенка и не исключает, что дочь придется переводить в другую школу.

Как ранее писал Сиб.фм, 27 января мать второклассницы Екатерина рассказала о нападении на ее дочь в школе — со слов женщины, девочку в лицо пнула одноклассница. Перед этим школьницы повздорили из-за мелочи.

Обидчица попросила пострадавшую купить ей палетку теней, а, получив отказ, подговорила класс не общаться с девочкой.

"Подговорила всех не общаться с дочерью. Она называла её «свиньей» и «коровой»", — объяснила Екатерина.

В понедельник, 30 января в школе № 94 состоялся педсовет, в котором принимали участие обе стороны конфликта.

По словам Екатерины, матери пострадавшей, директор школы предложила перевести дочь в другой класс, при этом отметив, что проблему это вряд ли решит:

«Они будут видеться на перемене, не нужно бежать от своих проблем, смените школу, класс, проблема все равно будет», — пересказывает Екатерина слова директора школы № 94.

Также, директор отметила, что проблема в родителях, которые поссорились, однако Екатерина утверждает, что не ссорилась с матерью обидчицы.

«Она (мать обидчицы) угрожает мне и моему ребенку, мне за это страшно. Я не знаю человека и не знаю, чего от нее ожидать. В первую очередь я боюсь за своего ребенка, который беззащитен в школе, потому что там она находится один на один со школой и одноклассниками, домой она идет тоже одна, я нахожусь на работе», — рассказала в беседе Сиб.фм мать пострадавшей.

Екатерина предполагает, что на этом конфликт не будет исчерпан. Если выходом будет перевод в другую школу, то такое решение женщина примет только после обсуждения с дочерью:

«Я не могу принять такое решение, не согласовав его со своим ребенком. В любом случае, новый коллектив — это стресс, если она точно решит, что надо переводиться, значит, будем переводиться», — добавила в беседе Екатерина.

Директор школы, в которой произошел конфликт между сверстницами, предложил девочкам посещать тренинги с школьным психологом, чтобы помирить одноклассниц.

Мать пострадавшей на беседы с психологом согласилась.

Напомним, что ситуацией заинтересовался Глава СКР Александр Бастрыкин, поручивший провести проверку инцидента.