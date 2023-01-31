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«Пусть надежда умрёт последней»: губернатор НСО прокомментировал своё участие в выборах

Фото «Пусть надежда умрёт последней»: губернатор НСО прокомментировал своё участие в выборах
Фото «Пусть надежда умрёт последней»: губернатор НСО прокомментировал своё участие в выборах

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Андрей Травников прокомментировал свое участие в выборах губернатора Новосибирской области в сентябре 2023 года.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников не стал комментировать своё участие в кампании по выборам главы региона в сентябре 2023 года. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира на телеканале ОТС 31 января.

"Я принял для себя решение, но пока не буду его озвучивать. Сейчас есть другие важные вопросы. Если кого-то это волнует, то пусть надежда умрёт отдельно", — сказал руководитель субъекта.

Вопрос о планах на предстоящие губернаторские выборы Травникову задают не в первый раз. Глава НСО уже не раз подчеркивал, что считает обсуждение этой темы преждевременным.

"Ни один современный, нормальный, серьёзный политик и руководитель не стремится как можно раньше включиться в избирательную кампанию. Особенно в сегодняшний период, когда дел выше головы — и текущие задачи, и задачи развития", — Травников в интервью Сиб.фм.

Глава региона добавил, что повышенный интерес к выборной гонке провоцируют политтехнологи, которые соскучились по масштабным кампаниям.

Напомним, 16 января Андрей Травников принял участие в видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер отметил, что Новосибирская область лидирует по многим показателям. Губернатор Травников подтвердил и привёл конкретные значения. Так, регион стал лидером по социально-экономическим показателям, обгоняя среднероссийские значения более чем в 2 раза.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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