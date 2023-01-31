Развитие метро в Новосибирске тормозится из-за отсутствия проектировщиков

Фото Густаво Зырянова

Во время прямого эфира 31 января губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, почему тормозится развитие Дзержинской линии метро.

Наряду с проблемами медицины, науки, снежного коллапса, новосибирцы поинтересовались у губернатора во время эфира на канале ОТС о судьбе развития Дзержинской линии метро. В частности, один из телезрителей заявил, что полномочия по строительству метро можно было передать правительству Новосибирской области. Андрей Травников объяснил, в чём здесь заключается проблема.

«Главная проблема – не в уровне полномочий по решению того или иного вопроса. Главная проблема – в дефиците качественных проектировщиков,

- отметил губернатор Новосибирской области. – А так, как метрополитен – это специфический объект, то проектировщики должны быть очень высокого класса, с хорошим опытом.... Именно в связи с этим не удалось завершить актуализацию с документацией Дзержинской линии метро, поэтому, в первую очередь, нужно создать ту команду проектировщиков, которая способна этим заняться. Решением этого вопроса мы сейчас и занимаемся, а уровень полномочий – это уже второстепенное дело».