Семьи мобилизованных из Барабинска пожаловались губернатору Новосибирской области Травникову

Фото Юлии Настиной

Один из вопросов, который был задан губернатору Новосибирской области Андрею Травникову во время прямого эфира, был связан с социальной поддержкой семей мобилизованных в Барабинске.

Один из вопросов, который поступил на прямой эфир, был связан с социальным обеспечением семей мобилизованных. Так, одна из жён рассказала, что не может получить деньги, потраченные на обмундирование. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил порядок оформления таких льгот.

«В Новосибирске это оформляется в виде оказания социальной помощи. Её можно получить и в Барабинске, но не как компенсацию, а в виде пособия по поддержке семей мобилизованных», — пояснил глава региона.

Андрей Травников говорит, что в Новосибирской области точечно работают с каждой семьёй мобилизованных. Решаются вопросы о путёвках в садик, поступления детей бойцов в вузы, а также реабилитации самих участников СВО. Для пополнения затрат семьи на обмундирование Андрей Травников посоветовал жителям Барабинска обратиться в социальные органы.

Напомним, очередную партию мобилизованных из Новосибирска и Барабинска в зону СВО отправили 19 января, до этого они прошли подготовку на полигоне в Шилово.