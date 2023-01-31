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Синоптики опубликовали прогноз погоды на весну 2023 года в Новосибирске

Фото Синоптики опубликовали прогноз погоды на весну 2023 года в Новосибирске
Фото Синоптики опубликовали прогноз погоды на весну 2023 года в Новосибирске

Фото: Freepik.com

В Новосибирске опубликован прогноз погоды на весну 2023 года.

Погодные сервисы представили предварительный прогноз погоды на весну 2023 году в Новосибирске.

По данным Яндекс.Погоды, в последние 10 лет весна в Новосибирске в среднем начиналась с теплого марта с постоянной температурой выше нуля уже к концу месяца. Так, в первые 20 дней весны обычно держалась температура -4..-9 градусов с потеплением до 0..+3 к концу месяца. Также в марте традиционно выпадает большое количество осадков. При температуре нижу нуля это снег, при оттепелях — мокрый снег с дождём.

Апрель ожидается уже без заморозков. В среднем с 2012 по 2022 годы в первые 10 дней апреля температура составляла +2..+7 градусов, до 20 апреля она поднималась до +6..+11 градусов, и в конце месяца — +12..+15. Дождливое начало месяца сменится ясной и сухой погодой к концу.

Май в Новосибирске — месяц без перепадов температуры. В течение всего месяца ожидается температура +11..+18 градусов. Большинство дней солнечные, дождей мало.

Напомним, в феврале 2023 года ожидаются частые снегопады и холода. С начала месяца дневные температуры составят, в среднем, -15... -20 градусов, а при прояснениях и до -27 градусов.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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