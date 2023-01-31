Стали известны подробности пропажи 12-летнего школьника под Новосибирском

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск» (иллюстративное)
В Новосибирской области волонтёры объявили сбор для поисков 12-летнего ребёнка.
Ребёнок из Краснообска Богдан Швецов, пропавший без вести 31 января, рассказал однокласснику о планах не возвращаться домой. Об этом со ссылкой на руководителя отряда «ЛизаАлерт Новосибирская область» Алесю Яблонских сообщает издание «АиФ-Новосибирск».
«Причина на данный момент непонятна, возможно, определенной сложности у ребенка во взаимоотношениях в классе. Ранее был случай, когда не вернулся из школы. Используя чаты родительские в вотсапе, удалось узнать, у кого находится мальчик, и он вернулся домой», — рассказала Яблонских.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в рабочем посёлке Краснообск Новосибирской области без вести пропал 12-летний ребёнок Богдан Швецов. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
По данным волонтёров, мальчик ушёл в школу 31 января и не вернулся домой.
Приметы пропавшего: рост 160-165 см, плотное телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза. На момент пропажи был одет в тёмно-синюю куртку с капюшоном, синие джинсы, чёрные сапоги и синюю шапку. С собой у ребёнка был серый рюкзак.
Волонтёры объявили о срочном сборе добровольцев для поисков Богдана Швецова. Подробнее о месте и времени его проведения можно узнать в соцсетях поисково-спасательного отряда.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают