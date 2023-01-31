Старообрядческий священник Сергий Рожков из Новосибирска отправился в зону СВО

Фото: sibstarover.ru

Отец Сергий Рожков из старообрядческой общины Новосибирска уехал в зону СВО.

В Новосибирске старообрядческий священник отец Сергий Рожков отправился в зону СВО, чтобы доставить мобилизованным землякам гуманитарный груз и оказать им церковные услуги. Об этом сообщили на сайте sibstarover.ru.

В зоне проведения специальной военной операции священник нашел сибиряков, исповедал и причастил их. Также на деньги, собранные общиной старообрядцев, он привёз газовые баллоны, бензопилу, электрогенератор и личные вещи, которые могут пригодиться в полевых условиях.

Чтобы встретиться с земляками, мобилизованных в зоне СВО отпустили в краткосрочный отпуск.

«Слава Богу, снабжают всем регулярно — и продуктами, и вооружением, привозят и гуманитарную помощь. С обмундированием и амуницией тоже всё в порядке. Формы — три комплекта. Есть и "броники", и каски, правда не такие как у ребят на "передке" — немного попроще», — рассказали мобилизованные староверы.

По словам староверов, на территории СВО их не ругают за бороды: в отличие от учебной части, в зоне спецоперации многие отращивают растительность на лице, вне зависимости от религии.

Ранее священник Андрей Ромашко из Новосибирска напомнил, что купание на Крещение не заменит исповеди.