Терапевт рассказала, можно ли заболеть менингитом в мороз без шапки

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По словам терапевта Ольги Чирковой, это распространенный миф.
Заболеть менингитом из-за прогулки в холодную погоду без шапки нельзя, это миф. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала терапевт Ольга Чиркова. Она разъяснила, что у этого заболевания инфекционная природа.
«Менингит является инфекционным заболеванием. От переохлаждения может появиться головная боль, иногда перерастающая в мигрень. Холод подавляет активность иммунитета, поэтому можно заболеть ОРВИ и другими респираторными заболеваниями», — рассказала Чиркова.
Напомним, терапевт предупредила о заражении бычьим цепнем через мясо.
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