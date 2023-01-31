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общество

Тысяча сирот из Новосибирской области получат жильё в 2023 году

Фото Тысяча сирот из Новосибирской области получат жильё в 2023 году
Фото Тысяча сирот из Новосибирской области получат жильё в 2023 году

Фото: Freepik.com

Программу предоставления жилья для сирот в Новосибирской области расширили на 44%.

В 2023 году чуть менее 100 сирот в Новосибирской области получат квартиры по социальной программе. Для этого финансирование на покупку и строительство нового жилья увеличили по сравнению с 2022 годом на 43,8%. Об этом сообщила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Всего на приобретение и постройку нового жилья для сирот выделили 3,7 миллиарда рублей. Из них 2,6 миллиарда — на покупку, 1,1 миллиарда — на постройку.

«Жилищный сертификат» появился в регионе в 2021 году: его можно использовать на покупку дома или квартиры, а выплата составляет от 2,9 до 4,1 миллиона рублей. Сумма зависит от района Новосибирской оплаты, где запрашивается жильё.

Теперь же порядок предоставления материальной помощи изменили. Стало проще подать заявление на получение жилья: исчезли требования по сроку трудоустройства. Пакет поправок уже приняли на заседании правительства Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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