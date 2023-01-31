Ученые выяснили, как воздержание от просмотра порнофильмов влияет на организм

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Британские ученые установили, что запрет на просмотр порнофильмов не вызывает никакого значительного влияния.

Специалисты из Британии провели исследование с участием 176 студентов из Малайзии. При этом 60% из них были женщинами. Все они были смотрели порнофильмы не менее трех раз в неделю, пишет RuNews24.ru.

Ученые запретили половине участников смотреть порно в течение недели, вторая половина смотрела фильмы для взрослых как обычно.

Спустя неделю удалось установить, что никакого влияния на тягу к просмотру установленный запрет не оказал. Ни у одного из участников не наблюдалось негативного или позитивного аффекта или синдрома отмены.

Напомним, ученые назвали неожиданный способ снизить вред от смартфонов.