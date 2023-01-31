Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Ученые выяснили, как воздержание от просмотра порнофильмов влияет на организм

Фото Ученые выяснили, как воздержание от просмотра порнофильмов влияет на организм
Фото Ученые выяснили, как воздержание от просмотра порнофильмов влияет на организм

Freepik, authors: gorodenkoff

Британские ученые установили, что запрет на просмотр порнофильмов не вызывает никакого значительного влияния.

Специалисты из Британии провели исследование с участием 176 студентов из Малайзии. При этом 60% из них были женщинами. Все они были смотрели порнофильмы не менее трех раз в неделю, пишет RuNews24.ru.

Ученые запретили половине участников смотреть порно в течение недели, вторая половина смотрела фильмы для взрослых как обычно.

Спустя неделю удалось установить, что никакого влияния на тягу к просмотру установленный запрет не оказал. Ни у одного из участников не наблюдалось негативного или позитивного аффекта или синдрома отмены.

Напомним, ученые назвали неожиданный способ снизить вред от смартфонов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

запрет
порно
исследование
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

27186
Отсрочка от мобилизации в феврале 2023: обновленный перечень оснований
25701
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
16368
Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске
14296
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
10760
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
9724
В Новосибирске 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36
9498
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО