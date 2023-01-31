Утренняя пробка на Большевистской в Новосибирске 31 января не исчезла к середине дня

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Пробка на улице Большевистская в Новосибирске остается с утра 31 января.

Во вторник, 31 января, в Новосибирске утренняя пробка на улице Большевистская не разошлась за полдня. По данным сервиса 2ГИС, на момент публикации движение по улице в сторону Октябрьского моста крайне затруднено — несмотря на то, что примыкающие магистральные улицы свободны для проезда.

Согласно 2ГИС, проезду мешают 3 ДТП: под Октябрьским мостом, около пересечения с улицей Добролюбова и рядом с микрорайоном «Европейский берег».

Кроме затруднения движения на Большевистской пробками скованы улицы центра города: если утром затруднительно было въехать в центр, то к середине дня сложность вызывает перемещение по нему.

Относительно утренней дорожной обстановки стало значительно больше аварий — на момент публикации в городе зафиксировано не менее 15 ДТП. Часть из них на магистральных дорогах и препятствуют движению транспорта.

Сервис 2ГИС оценивает дорожную обстановку по загруженности в 7 баллов из 10.

Ранее Сиб.фм сообщал, что «КамАЗ» столкнулся с «Тойотой» на улице Ватутина в Новосибирске.