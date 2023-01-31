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В мэрии Новосибирска рассказали, где уберут снег 31 января

Фото В мэрии Новосибирска рассказали, где уберут снег 31 января
Фото В мэрии Новосибирска рассказали, где уберут снег 31 января

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В мэрии Новосибирска сообщили, на каких улицах будут чистить и убирать снег 31 января.

В Новосибирске, во вторник 31 января, уборка снега будет производиться на улице Нарымской в Железнодорожном районе и на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе.

В Октябрьском районе рабочие уберут снег на Октябрьской магистрали, а в Калининском районе с улицы Гребенщикова.

В Первомайском районе снегоуборочная техника будет работать на улице Героев Революции, а в Советском районе очистят проспект Строителей и дамбу ГЭС.

В Центральном районе очистят Красный проспект и улицу Ипподромскую.

Как ранее писал Сиб.фм, опубликован прогноз погоды на февраль 2023 в Новосибирске.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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