В Новосибирске 9 новых троллейбусов "Горожанин" выйдут на маршрут с 1 февраля

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

С 1 февраля в Новосибирске на линию выйдут новые троллейбусы с автономным ходом.

Девять новых троллейбусов "Горожанин" с автономным ходом выйдут на маршрут в среду, 1 февраля, в Новосибирске. Об этом сообщил глава города Анатолий Локоть.

Троллейбусы «Горожанин», город приобрел по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В первый день на линию выйдут 9 новых троллейбусов. Также мэр добавил, что еще 49 единиц троллейбусов город получит в 2024 году.

Преимущество машин в том, что они оснащены валидаторами и способны проехать без контактной сети не менее 20 километров. В салоне имеется USB-разъём для зарядки гаджетов, Wi-Fi и климат-контроль.

Новый транспорт будет работать на маршруте №36, связывающий который улицу Лазурную и железнодорожный вокзал Новосибирск- Главный.

Также, ожидается продление действующих маршрутов к микрорайонам «Южно-Чемской», «Дивногорский», «Новомарусино», «Стрижи», «Европейский берег» и на улицу Выборную.

Ранее, Сиб.фм рассказывал о новой схеме движения троллейбуса № 36 в Новосибирске.