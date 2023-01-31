В Новосибирске до нового терминала Толмачёво запустят городскую электричку

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Во время прямого эфира с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым главе региона задали вопрос: будет ли запущен аэроэкспресс до аэропорта Толмачёво. Его не будет, но названа точная дата открытия терминала.

О том, что новый терминал в аэропорту «Толмачёво» откроют 9 февраля - стало известно ещё в конце прошлой недели. Сегодня, 31 января, губернатору Новосибирской области задали вопрос: будет ли до воздушной гавани запущен аэроэкспресс.

«Аэроэкспресса не будет, но будем развивать городскую электричку, — отметил глава региона. – Мы обсуждали с ОАО «РЖД» продление прямой электрички между центральным вокзалом и станцией аэропорта «Толмачёво». И это абсолютно реально».

Андрей Травников объяснил, что для начала нужно решить вопрос строительства второго пролёта железнодорожного моста. После этого будет организовано реверсивное движение, а в дальнейшем «РЖД» приступит к реализации нового этапа городской электрички. Однако губернатор Новосибирской области точных сроков называть не стал.