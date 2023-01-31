В Новосибирске мужчине затянуло руку в двигатель при очистке автомобиля от снега

Фото: Спасатели МАСС / ВК
В Новосибирске водителю затянуло руку в приводные ремни двигателя автомобиля, когда он пытался очистить машину от снега.
Водителю из Новосибирска затянуло руку между ремнями двигателя и натяжными роликами, когда он очищал автомобиль от снега. О случившемся сообщили в группе «Спасатели МАСС» в ВК.
«Спасатели деблокировали руку мужчины, частично разобрав и открутив ролики, после чего сняли с руки мужчины кольцо», — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
Мужчину с переломами пальцев передали бригаде врачей скорой помощи.
Происшествие случилось в Кировском районе Новосибирска.
Сиб.фм писал ранее о том, как спасатели Новосибирска эвакуировали двух застрявших рыбаков.
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