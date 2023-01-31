В Новосибирске ожидается потепление до +18 градусов

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Синоптики прогнозируют в Новосибирске весеннее потепление до +18 градусов.
Погодные сервисы представили предварительный прогноз погоды на весну 2023 году в Новосибирске.
Согласно исследованиям Яндекс.Погоды, в последние 10 лет весна в Новосибирске в среднем начиналась с теплого марта с постоянной температурой выше нуля уже к концу месяца.
В первые 20 дней марта температура будет держаться на уровне -4..-9 градусов с потеплением до 0..+3 к концу месяца. Также в марте традиционно выпадает большое количество осадков. При температуре ниже нуля это снег, при оттепелях — мокрый снег с дождём.
В апреле не ожидают заморозков. В первой половине месяца дневная температура может держаться на уровне +2...+8 градусов, ночная — 0...+3 градусов. После этого начнется потепление, и 24 апреля воздух может прогреться до +15 градусов.
В течение мая ожидается температура +11..+18 градусов, а ночью +6...+13 градусов. Большинство дней солнечные, однако начало месяца может быть дождливым.
Напомним, в феврале 2023 года ожидаются частые снегопады и холода. С начала месяца дневные температуры составят, в среднем, -15... -20 градусов, а при прояснениях и до -27 градусов.
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