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В Новосибирске пожилая женщина погибла при падении с пятого этажа

Фото В Новосибирске пожилая женщина погибла при падении с пятого этажа
Фото В Новосибирске пожилая женщина погибла при падении с пятого этажа

Фото: паблик в "ВК" "Наша Кировка"

В Кировском районе Новосибирска пожилая женщина выпала из окна многоэтажного дома.

В Новосибирске, вечером 30 января, пенсионерка насмерть разбилась при падении с пятого этажа на Герцена, 6. Об этом сообщили в паблике "ВК" "Наша Кировка".

Инцидент подтвердили в пресс-службе регионального Следкома.

"Следственным отделом по Кировскому району города Новосибирск СУ СК РФ по Новосибирской области проводится доследственная провера по факту обнаружения вечером 30 января 2023 года тела пожилой женщины на придомовой территории одного из многоквартирных домов в Кировском районе областного центра", — сообщили в ведомстве.

Как ранее писал Сиб.фм, в центре Новосибирска 16-летняя девочка погибла после падения с высоты.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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