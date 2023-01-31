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общество

В Новосибирске прокуратура проверяет отказ пассажирам в перелёте до Санкт-Петербурга

Фото В Новосибирске прокуратура проверяет отказ пассажирам в перелёте до Санкт-Петербурга
Фото В Новосибирске прокуратура проверяет отказ пассажирам в перелёте до Санкт-Петербурга

Фото: Сиб.фм

Транспортная прокуратура начала проверку из-за нехватки мест для нескольких пассажиров на рейсе Новосибирск — Санкт-Петербург.

В Новосибирске пассажиры заявили об отказе в посадке на рейс до Санкт-Петербурга, который должен был отправиться из Толмачёво сегодня, 31 января. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Рейс выполняла авиакомпания S7.

«В международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина 8 пассажирам рейса, следовавшего по маршруту Новосибирск – Санкт-Петербург, отказано в воздушной перевозке в связи заменой типа воздушного судна и отсутствием свободных мест на борту самолета. Авиабилеты переоформлены на ближайший рейс авиакомпании», — сказано в сообщении ведомства.

Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 31 января в Толмачёво два рейса, которые должны были вылететь поздним вечером 30 января, до сих пор остаются на земле. Оба рейса должна была провести авиакомпания «Якутия». Самолёты направлялись в Сочи и в Якутск.

Напомним, ранее авиадебоширов сняли с самолёта из Новосибирска в Нерюнгри.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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