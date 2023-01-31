В Новосибирске спасённую от стаи ворон собаку назвали Ксюшей

Фото: из личного архива Анастасии Некрасовой / коллаж Сиб.фм
Семья из Новосибирска приютила спасенную с острова собаку, которую едва не заклевали вороны.
Семья из Новосибирска приютила собаку, которую заклевали вороны на острове в районе улицы Обской. Об этом Сиб.фм сообщила новая хозяйка дворняги Анастасия.
Супруги Анастасия и Сергей прочитали новость о собаке, которой нужна помощь. Муж поехал к месту, указанному в комментариях. И уже оттуда волонтеры вызвали спасателей.
В МАСС рассказали, что откликнулись на просьбы граждан, отправив на поиски погибающего животного аэробот.
«Собака останется жить у нас. Это не обсуждается. Сейчас мы собираем деньги, чтобы поставить все нужные прививки собаке, и сделать стерилизацию», — рассказала Сиб.фм новая хозяйка собаки.
Вместе с детьми Анастасия и Сергей назвали нового члена семьи Ксюшей.
Ранее, Сиб.фм писал о собаке, которую заклевали вороны.
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