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В Новосибирске вороны заклевали бродячую собаку

Фото В Новосибирске вороны заклевали бродячую собаку
Фото В Новосибирске вороны заклевали бродячую собаку

Фото: группа "АСТ-54" ВК

Вороны заклевали бродячую собаку в Новосибирске.

В Новосибирске, в районе улицы Обской, вороны заклевали собаку. Сообщили очевидцы в группе «АСТ-54».

На кадрах из видео, которое опубликовали в группе ВК видно, как над собакой, передвигающейся вдоль берега острова в районе Обской улицы, скопилась стая нападающих ворон.

По словам подписчиков, они звонили в МЧС.

«В такой ситуации нужно к специалистами по отлову и содержанию безнадзорных животных. Силы МЧС направленны на спасение людей», — прокомментировали в ведомстве.

Как собака оказалась на берегу острова — неизвестно.

Напомним, Сиб.фм писал о расследовании нападения бездомных собак на мальчика в Новосибирске

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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