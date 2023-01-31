В Новосибирске вороны заклевали бродячую собаку

Фото: группа "АСТ-54" ВК
Вороны заклевали бродячую собаку в Новосибирске.
В Новосибирске, в районе улицы Обской, вороны заклевали собаку. Сообщили очевидцы в группе «АСТ-54».
На кадрах из видео, которое опубликовали в группе ВК видно, как над собакой, передвигающейся вдоль берега острова в районе Обской улицы, скопилась стая нападающих ворон.
По словам подписчиков, они звонили в МЧС.
«В такой ситуации нужно к специалистами по отлову и содержанию безнадзорных животных. Силы МЧС направленны на спасение людей», — прокомментировали в ведомстве.
Как собака оказалась на берегу острова — неизвестно.
Напомним, Сиб.фм писал о расследовании нападения бездомных собак на мальчика в Новосибирске
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