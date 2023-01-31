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В Новосибирске суд признал незаконным изъятие полицией самокатов Whoosh

Фото В Новосибирске суд признал незаконным изъятие полицией самокатов Whoosh
Фото В Новосибирске суд признал незаконным изъятие полицией самокатов Whoosh

Фото: Сиб.фм

Арбитражный суд Новосибирской области признал незаконным изъятие электросамокатов компании Whoosh.

Арбитражный суд Новосибирской области признал незаконными действия полицейских, которые летом 2022 года задерживали электросамокаты компании Whoosh во время рейдов за отсутствие водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Незаконными признаны действия УМВД России по Новосибирску, связанные с задержанием шеринговых электрических самокатов компании Whoosh. Задержания проводились с 1 июня по 24 июля 2022 года в Новосибирске.

В компании отметили, что, несмотря на действующее законодательство, штрафам подверглись пользователи, передвигающиеся на самокатах сервиса мощностью менее 250 Вт, на управление которыми права не требуются.

Как сообщили в пресс-службе компании, Whoosh не является участником дел об административных правонарушениях, а также не имеет юридической возможности обжалования, в результате сервис подал самостоятельный иск о признании незаконным задержания электросамокатов.

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске жители нередко агрессивно относились к большому количеству самокатов в городе. Иногда устройства закидывали на крыши остановок общественного транспорта и дорожные знаки.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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