В Новосибирске УФАС не нашло картельного сговора между военторгами

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Новосибирские военторги не были замешаны в картельном сговоре, выяснило УФАС.

Между военторгами Новосибирска не выявили картельного сговора. Об этом сообщает издание «Новосибирские новости» со ссылкой на руководителя управления федеральной антимонопольной службы по региону Дмитрия Сухоплюева.

Он отметил, что специалисты Управления осмотрели склады и магазины, где не было замечено намеренного удерживания товаров. Кроме того, после жалоб на завышенные цены на обмундирование власти региона взяли ситуацию на контроль, добавил Сухоплюев.

«Как мне кажется, очень успешно активизировалось правительство Новосибирской области совместно с региональным минпромторгом: усилили работы по насыщению рынка теми или иными товарами», — цитирует издание руководителя УФАС по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в сентябре Федеральная антимонопольная служба объявила о намерении проверить «Военторг», «Спортмастер» и «HAKKI» после роста цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение в связи с частичной мобилизацией.

Кроме того, в том же месяце вак минимум в одном из новосибирских военторгов вырос спрос на товары после объявления о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года.

Напомним, волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО.