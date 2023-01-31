В Новосибирске возвращать автомобили со штрафстоянки придется по новому адресу

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске изменились адреса выдачи разрешений на возврат машин.

С 31 января 2023 года, чтобы вернуть автомобиль со штрафстоянки в Новосибирске, придется обращаться по новому адресу. Об этом сообщили в ГИБДД.

Новый адрес выдачи разрешения на возврат — Нижегородская, 272 корпус 2. Сотрудники ГИБДД работают с 9 до 21 часа. В ночное время разрешение на возврат можно получить в дежурном отделении полка ДПС на Станционной, 24/1.

Об изменении места выдачи разрешении в ГИБДД сообщили после трёхдневного рейда на нетрезвых водителей. Так, только с 27 по 30 января сотрудники ДПС оформили 16 протоколов за вождение в нетрезвом виде. Из них шестеро водителей отказались проходить моментальный тест на уровень алкоголя в крови, а еще двое сели за руль пьяными повторно — такое нарушение влечёт уголовную ответственность.

Также в конце декабря 2022 года полиция провела опрос о коррупции сотрудников ГИБДД среди горожан.