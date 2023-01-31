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В Новосибирской области в 2023 году построят более 40 ФАПов

Фото В Новосибирской области в 2023 году построят более 40 ФАПов
Фото В Новосибирской области в 2023 году построят более 40 ФАПов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Каждую районную больницу в Новосибирской области снабдят фельдшерско-акушерским пунктом.

В Новосибирской области за 2023 год построят более 40 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) — этого хватит, чтобы снабдить ими каждую центральную районную больницу в регионе. Об этом сообщил губернатор области Андрей Травников.

В 2022 году на территории региона построили 16 ФАПов, а в этом году введут в эксплуатацию более 40, отметил глава Новосибирской области в прямом эфире ОТС.

«Кроме этого, есть программа по мобильным ФАПам – это полноценный ФАП, только на базе автомобиля. В этом году, благодаря как помощи федерального правительства, так и нашим решениям, в каждом районе Новосибирской области, у каждой ЦРБ будет свой мобильный ФАП. Главврачам больниц можно будет выстроить удобный график для того, чтобы в каждый населённый пункт ФАП заехал не один раз в течение года», — отметил Травников.

Глава области подчеркнул, что программа будет реализовываться до тех пор, пока все старые и изношенные здания ФАПов в населенных пунктах не заменят на новые.

На момент публикации губернатор Травников отвечает на вопросы жителей в прямом эфире.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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