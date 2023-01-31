Военным из Забайкалья пообещали 3 млн рублей за уничтожение танков Leopard на СВО

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Военнослужащие из Забайкалья смогут получить 3 миллиона рублей, если захватят и уничтожат танк Leopard на СВО.

Военным из Забайкальского края, которые принимают участи в спецоперации на Украине будут вручать денежное вознаграждение за захват и уничтожение танков, которые противник получил от стран НАТО. Так,солдат, захвативший танк Leopard, получит 3 миллиона рублей, а помогавшие ему товарищи по 500 тысяч рублей, пишет zabnews.

Максимально выплаты за один захваченный танк смогут получить до пяти военнослужащих. Они коснутся всех бойцов, включая мобилизованных, военные части которых дислоцируются в Забайкальском крае.

«Рекомендовать лицам, принимающим участие в проведении специальной военной операции, при осуществлении захвата или уничтожении танков, указанных в пункте № 1 настоящего постановления, сдерживать отвагу и удаль до разумных пределов для обеспечения безусловного выполнения боевых задач и сохранения жизни и здоровья личного состава Вооружённых Сил Российской Федерации», – сказано в постановлении, подписанном губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.

Напомним, эксперт заявил, что изменение статуса СВО станет угрозой для НАТО.