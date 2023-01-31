Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Военным из Забайкалья пообещали 3 млн рублей за уничтожение танков Leopard на СВО

Фото Военным из Забайкалья пообещали 3 млн рублей за уничтожение танков Leopard на СВО
Фото Военным из Забайкалья пообещали 3 млн рублей за уничтожение танков Leopard на СВО

Freepik, authors: XH4D

Военнослужащие из Забайкалья смогут получить 3 миллиона рублей, если захватят и уничтожат танк Leopard на СВО.

Военным из Забайкальского края, которые принимают участи в спецоперации на Украине будут вручать денежное вознаграждение за захват и уничтожение танков, которые противник получил от стран НАТО. Так,солдат, захвативший танк Leopard, получит 3 миллиона рублей, а помогавшие ему товарищи по 500 тысяч рублей, пишет zabnews.

Максимально выплаты за один захваченный танк смогут получить до пяти военнослужащих. Они коснутся всех бойцов, включая мобилизованных, военные части которых дислоцируются в Забайкальском крае.

«Рекомендовать лицам, принимающим участие в проведении специальной военной операции, при осуществлении захвата или уничтожении танков, указанных в пункте № 1 настоящего постановления, сдерживать отвагу и удаль до разумных пределов для обеспечения безусловного выполнения боевых задач и сохранения жизни и здоровья личного состава Вооружённых Сил Российской Федерации», – сказано в постановлении, подписанном губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.

Напомним, эксперт заявил, что изменение статуса СВО станет угрозой для НАТО.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

1

Теги

военные
деньги
танк
захват
вознаграждение
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

27424
Отсрочка от мобилизации в феврале 2023: обновленный перечень оснований
25781
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
16421
Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске
14353
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
10788
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
9758
В Новосибирске 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36
9532
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО