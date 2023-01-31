Жительницу Новосибирска не эвакуировали с Бали и отключили от ИВЛ

Фото предоставлено семьей героини публикации

Жительницу Новосибирска Елену Новосельцеву, впавшую в кому на острове Бали две недели назад, отключили от аппарата ИВЛ, однако она все еще не вернулась домой.

«АиФ-Новосибирск» со ссылкой на дочь жительницы Новосибирска Елены Новосельцевой Наталью сообщил, что сибирячку отключили от ИВЛ. По словам девушки, ее маму сняли с аппарата, так как она уже дышит самостоятельно.

Ранее Сиб.фм сообщил, что сибирячку начали лечить индонезийские врачи.

«Сегодня опять к ИВЛ подключили ее, потому что будут проводить манипуляции. После этого снимут опять. Мамочка приходит в себя в плане того, что открывает глаза, четыре часа позавчера провела в таком состоянии, вчера — два. Потихоньку в себя начинает приходить, но пока полностью парализована», — сообщила «АиФ-Новосибирск» дочь Елены Наталья.

Как ранее писал Сиб.фм, врач ковидного госпиталя Елена Новосельцева во время отдыха на Бали перенесла два инсульта и впала в кому. За то время, пока сибирячка находилась в частной клинике, действие ее страховки закончилось, и каждый день пребывания в стационаре стал обходиться родственникам в 200-300 тысяч рублей. Параллельно семья Новосельцевой пытается решить вопрос с эвакуацией женщины в Россию, однако пока даты вылета спецборта не установлена.