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1 февраля синоптики объявили о риске загрязнения воздуха в Новосибирске

Фото 1 февраля синоптики объявили о риске загрязнения воздуха в Новосибирске
Фото 1 февраля синоптики объявили о риске загрязнения воздуха в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Синоптики ожидают повышенное содержание вредных примесей в воздухе над Новосибирском 1 февраля.

В среду, 1 февраля, в Новосибирске синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра объявили о возможности скопления вредных примесей в воздухе. При этом общий уровень загрязнения атмосферы ожидается пониженный.

Режим черного неба в Новосибирске не объявили, пока существует только тенденция к накоплению опасных веществ. Тем не менее, такой режим ввели в соседней Кемеровской области.

«1 февраля в первой половине дня ожидается погода без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -14..-16 градусов. Местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица», — сообщают в УГМС.

Во второй половине дня воздух прогреется до -12..-14 градусов, а к ночи ожидается резкое похолодание до -22..-24 градуса.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 1 февраля новые троллейбусы «Горожанин» вышли на маршрут №36 в Новосибирске.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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