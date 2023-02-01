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общество

Армянская авиакомпания FlyArna с 17 февраля откроет рейсы из Новосибирска в Ереван

Фото Армянская авиакомпания FlyArna с 17 февраля откроет рейсы из Новосибирска в Ереван
Фото Армянская авиакомпания FlyArna с 17 февраля откроет рейсы из Новосибирска в Ереван

Фото: Freepik.com

FlyArna в феврале запустит прямые рейсы из Новосибирска в Армению.

С 17 января армянская авиакомпания FlyArna начнет поддерживать рейсы между Ереваном и Новосибирском. Первый рейс будет из Армении, а первый обратный самолет отправится уже 18 февраля.

Полеты будут выполняться 2 раза в неделю, по средам и субботам. Модели самолётов, выбранные авиакомпанией — Airbus A320.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 1 февраля несколько самолётов сразу не смогли приземлиться в Новосибирске из-за густого тумана. Один из них продолжал кружить над аэропортом, ожидая лучшую видимость, ещё два улетели на посадку в Барнаул.

Напомним, в 2014 году Новосибирск и Ереван стали городами-побратимами в день рождения армянской столицы. Соглашение стало началом официального сотрудничества в торгово-экономической сфере, образовании, культуре, туризме, молодёжной политике, физической культуре и спорте. Этот год был 2796 годом рождения Еревана — а на момент публикации древнему городу исполнилось уже 2784 года.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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