Несколько самолётов не смогли сразу приземлиться в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Сразу несколько самолетов не смогли совершить посадку в Новосибирске.

В среду, 1 февраля, сразу несколько самолетов не смогли приземлиться в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом сообщил портал Flightradar24.

По данным портала, рейс из Москвы кружил над Новосибирском более 30 минут. А рейсы из Читы и Владивостока улетели в Барнаул.

Из-за густого тумана, который утром окутал аэропорт Толмачево, видимость для приземления была нулевая, сообщила пресс-служба аэропорта изданию РБК. По этой причине самолеты направили на запасные аэродромы в Барнаул и Кемерово.

Ранее Сиб.фм писал о 15-ти часовой задержке двух рейсов в Толмачево.