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Два рейса из аэропорта Толмачево в Новосибирске задержались более чем на 15 часов

Фото Два рейса из аэропорта Толмачево в Новосибирске задержались более чем на 15 часов
Фото Два рейса из аэропорта Толмачево в Новосибирске задержались более чем на 15 часов

Фото Сиб.фм

В аэропорту Новосибирска вылет двух самолётов задержали на 15 часов.

В новосибирском аэропорту Толмачёво два рейса, которые должны были вылететь поздним вечером 30 января, до сих пор остаются на земле. Об этом сообщили в региональной транспортной прокуратуре.

Оба рейса должна была провести авиакомпания «Якутия». Самолёты направлялись в Сочи и в Якутск.

Также пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры уточняет, что рейса в Сочи ожидают 1-2 человека. Сотрудники надзорного органа следят за тем, чтобы права пассажиров соблюдались надлежащим образом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что авиадебоширов сняли с самолёта из Новосибирска в Нерюнгри. Конфликт произошёл между несколькими пассажирами самолёта Тайланд-Новосибирск-Нерюнгри.

Также в Новосибирске до нового терминала Толмачёво запустят городскую электричку.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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