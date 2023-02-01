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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нелегальных АЗС в Новосибирске

Фото Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нелегальных АЗС в Новосибирске
Фото Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нелегальных АЗС в Новосибирске

Фото: СКР

Глава СК России поручил новосибирским следователям возбудить уголовное дело по фактам нелегальной торговли бензином.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нелегальной торговли бензином в Новосибирске. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Эта деятельность осуществляется на нестационарных объектах без соблюдения каких-либо мер безопасности и в отсутствие необходимых документов. Отмечалось, что ее организаторы к уголовной ответственности до сих пор не привлечены и продолжают незаконную торговлю, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан. Обращения по данному факту в различные инстанции результата не дают», — сказано в сообщении СКР.

В Следственном комитете заявили, что контролировать исполнение поручения будет центральный аппарат ведомства.

Между тем, ранее эксперты заявили, что в Новосибирске в текущем году на 30% уменьшилось число нелегальных АЗС. Из-за ухудшения ситуации с нелегальными АЗС на протяжении последних пяти лет, в октябре 2021 года создали специальную комиссию по борьбе с ними. В неё вошли представители мэрии, регионального правительства, правоохранительных и надзорных органов. Кроме того, в Новосибирске регулярно проходят рейды по выявлению незаконных АЗС.

Напомним, весной две опасные АЗС на колёсах закрыли после рейда в Октябрьском районе Новосибирска.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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