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Эксперт дал прогноз развития рынка новостроек Новосибирска на 2023 год

Фото Эксперт дал прогноз развития рынка новостроек Новосибирска на 2023 год
Фото Эксперт дал прогноз развития рынка новостроек Новосибирска на 2023 год

Фото: Максим Николаев

В Новосибирске ожидается снижение количества инвестиционных сделок на рынке недвижимости.

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев сделал прогноз о развитии сегмента новостроек в Новосибирске в текущем году. По мнению эксперта, число инвестиционных сделок уменьшится до 5%. В то же время покупатели будут приобретать квартиры для собственного проживания или для детей, для сдачи в аренду, для сохранения накоплений, считает Николаев.

«Динамику выше рыночной покажут квартиры небольшой площади с повышенным функционалом в малоэтажных домах, квартиры эконом класса с элементами комфорта в районах с развитой инфраструктурой, недооценённые квартиры в центральной части города, конечно, квартиры в сданных домах напрямую от застройщика и отдельные уникальные проекты в разных форматах», — предположил аналитик.

Также ожидается снижение объёма продаж за год на 20-25% после перехода новостроек в статус «Рынок покупателя». В то же время цены на недвижимость находятся на пике в данном экономическом цикле, добавил Николаев.

«Рынок покупателя это время возможностей для застройщиков. И результатом работы компании в широком смысле слова является уровень продаж. Высококонкурентный рынок не прощает ошибок, поэтому в этом году мы увидим остановки проектов, которые возводятся в том числе и через систему проектного финансирования», — рассказал специалист.

Сергей Николаев напомнил, что цена квадратного метра в Новосибирске не меняется с мая 2022 года. Также проседает средний сегмент относительно квартир в недорогой ценовой нише и небольших проектов бизнес-класса в элитных локациях, говорит эксперт.

Напомним, ранее эксперт заявил, что строительный рынок Новосибирска проигрывает по развитию ИЖС.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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