Эксперт дал прогноз развития рынка новостроек Новосибирска на 2023 год

Фото: Максим Николаев

В Новосибирске ожидается снижение количества инвестиционных сделок на рынке недвижимости.

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев сделал прогноз о развитии сегмента новостроек в Новосибирске в текущем году. По мнению эксперта, число инвестиционных сделок уменьшится до 5%. В то же время покупатели будут приобретать квартиры для собственного проживания или для детей, для сдачи в аренду, для сохранения накоплений, считает Николаев.

«Динамику выше рыночной покажут квартиры небольшой площади с повышенным функционалом в малоэтажных домах, квартиры эконом класса с элементами комфорта в районах с развитой инфраструктурой, недооценённые квартиры в центральной части города, конечно, квартиры в сданных домах напрямую от застройщика и отдельные уникальные проекты в разных форматах», — предположил аналитик.

Также ожидается снижение объёма продаж за год на 20-25% после перехода новостроек в статус «Рынок покупателя». В то же время цены на недвижимость находятся на пике в данном экономическом цикле, добавил Николаев.

«Рынок покупателя это время возможностей для застройщиков. И результатом работы компании в широком смысле слова является уровень продаж. Высококонкурентный рынок не прощает ошибок, поэтому в этом году мы увидим остановки проектов, которые возводятся в том числе и через систему проектного финансирования», — рассказал специалист.

Сергей Николаев напомнил, что цена квадратного метра в Новосибирске не меняется с мая 2022 года. Также проседает средний сегмент относительно квартир в недорогой ценовой нише и небольших проектов бизнес-класса в элитных локациях, говорит эксперт.

Напомним, ранее эксперт заявил, что строительный рынок Новосибирска проигрывает по развитию ИЖС.