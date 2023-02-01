Эксперты предупреждают о подорожании бензина в 2023 году

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Согласно данным экспертов, увеличение стоимости топлива связано с нефтяным эмбарго и слабеющим рублем.

За последний год стоимость бензина в России практически не изменилась, однако эксперты уверены, что это временно. Согласно их расчетам, в 2023 году топливо может подорожать на 5-11%, что выше прогнозируемого уровня инфляции. Ведущие аналитики в беседе с изданием NEWS.ru поделились прогнозом на будущие цены.

Так, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил, что в 2023 году на рынке будут действовать немало факторов, которые могут привести к росту цен на топливо.

«Во-первых, с января увеличен акциз на моторное топливо на 4%. К значительному росту розничных цен это не приведет, но несколько снизит маржу производителей. Во-вторых, с 2023 года повышен и налог на добычу полезных ископаемых. Это увеличивает нагрузку на бизнес и снижает прибыль», — говорит эксперт.

В свою очередь главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман отметил, что средняя цена за литр бензина в России с середины октября по середину января составляет 51,6 рубля. Однако в этом году ситуация изменится.

«Из-за запрета на поставки нефти морем в Евросоюз в России значительно сократится, что приведет к снижению выпуска бензина. Он мало экспортируется и в основном идет на внутренние АЗС. За год средняя цена на бензин может вырасти на 7–11%, до 56–58 рублей. То есть ценник будет расти примерно на 1,5–2 рубля. в квартал», — заверил он.

А частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров считает, что цены на бензин и дизель будут расти, но очень медленно и по итогам года этот рост не превысит 5–6%.

«В январе на СПБ Бирже дизель стоил на 1,5% дешевле, чем в декабре, а всего за прошлый год топливо подешевело на 30%. Что будет дальше? Скорее всего, сразу сократится экспорт. Логично было бы предположить, что сокращение прибыли из-за падения экспорта вызовет рост оптовых цен на топливо внутри страны. То есть розничные цены вырастут в пределах 2,5–5 рублей», — высказался аналитик.

Напомним,названы регионы Сибири с самым дорогим бензином в 2022 году.