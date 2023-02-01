Эксперты выяснили, почему россияне толстеют после 40 лет

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По словам врачей, к одной из причин полноты относится переедание.

Врачи смогли выяснить, почему россияне начинают толстеть после 40 лет. Согласно их данным, ожирение наступает тогда, когда человек либо откровенно переедает, либо когда ест то же и столько же, сколько до климакса, но без сжигания калорий, пишет Pravda.Ru.

«В результате при отсутствии спортивных или физических нагрузок, а также при отсутствии ежедневного жаркого секса россиянки рано или поздно сталкиваются с такой проблемой», — объясняют диетологи.

Также пагубно на весе и складках живота отражается готовка дешевых и вредных продуктов.

«Домохозяйкам сложнее поддерживать режим разумной нагрузки, хотя занятость по дому и с детьми может быть тяжелым трудом. Общение сводится к Интернету, а любой "живой" контакт заканчивается в кафе, ресторане или дома за столом», — говорят врачи.

Напомним, Минздрав дал рекомендации по борьбе с перееданием.