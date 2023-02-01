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общество

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечает день рождения 1 февраля

Фото Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечает день рождения 1 февраля
Фото Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечает день рождения 1 февраля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Губернатор Андрей Травников рассказал о праздновании дня рождения 1 февраля в Новосибирске.

1 февраля у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова день рождения. Он рассказал, как собирается провести его, в прямом эфире телеканале ОТС.

По словам главы региона, 1 февраля будет для него обычным рабочим днём. Единственная разница — в количестве ответов на звонки с поздравлениями.

«За годы трудовой деятельности контактов в телефоне собрано тысячи, будет много звонков. Это тоже потребует много времени, буду отвечать», — поделился Травников в прямом эфире.

Также губернатор рассказал, что его начали поздравлять еще за день до дня рождения.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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