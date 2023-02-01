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Контрактник из Бердска Андрей Степанов погиб в ходе СВО

Фото Контрактник из Бердска Андрей Степанов погиб в ходе СВО
Фото Контрактник из Бердска Андрей Степанов погиб в ходе СВО

Фото: администрация Бердска

Уроженец Новосибирской области Андрей Степанов погиб на спецоперации.

Военнослужащий из Бердска 39-летний Андрей Степанов погиб в ходе выполнения задач спецоперации. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в городской администрации.

«Друзья и знакомые Андрея характеризуют его как отзывчивого и доброго человека, оптимизм и жажда к жизни которого, увлекали и заражали окружающих», — отметили в администрации.

Андрей Степанов родился 5 июня 1983 года в Новосибирске, спустя два года его семья переехала в Бердск. В городе он окончил школу и техникум, после чего пошёл служить по контракту.

Церемония прощания пройдёт 2 февраля с 12 часов до 13.00 в Кафедральном соборе Преображения Господня в Бердске.

Напомним, сегодня были опубликованы фото погибших в январе военнослужащих из Новосибирской области.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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