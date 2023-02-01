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Опубликованы фото погибших в январе военнослужащих из Новосибирской области

Фото Опубликованы фото погибших в январе военнослужащих из Новосибирской области
Фото Опубликованы фото погибших в январе военнослужащих из Новосибирской области

Коллаж Сиб.фм: фото из соцсетей и со страниц районных администраций Новосибирской области

В январе этого года 14 военнослужащих из Новосибирской области погибли в зоне СВО – среди них есть и контрактники, и мобилизованные, и добровольцы, у некоторых осталось трое детей.

В январе многие сибиряки погибли на Херсонском и Артемовском направлении. Некоторые награждены орденом Мужества посмертно — своим подвигом они спасли жизни своих боевых товарищей.

Фото Опубликованы фото погибших в январе военнослужащих из Новосибирской области 2

Фото Опубликованы фото погибших в январе военнослужащих из Новосибирской области 3

Как подсчитал корреспондент «МК в Новосибирске» в январе простились с 14 военнослужащими из нашего региона. Большинство из них – сельские жители, и информация об их гибели появлялась на страницах районных администраций.

Фото Опубликованы фото погибших в январе военнослужащих из Новосибирской области 4

О некоторых из них Сиб.фм подробно рассказывал. Например, в Венгеровском районе простились с многодетным отцом. У 48-летнего Петра Леонова был позывной «Молодой», несмотря на возраст. Пётр погиб 14 января на руках родного брата. Последними словами сибиряка стали: "Всё, всё, всё". Младших сослуживцев доброволец всегда жалел, говорил: «они же жизни ещё не видели!»

Фото Опубликованы фото погибших в январе военнослужащих из Новосибирской области 5

Фото Опубликованы фото погибших в январе военнослужащих из Новосибирской области 6

Есть среди погибших в январе и выпускники детских домов, и преступники, которые отправились служить по контракту в ЧВК "Вагнер".

Фото Опубликованы фото погибших в январе военнослужащих из Новосибирской области 7

Фото Опубликованы фото погибших в январе военнослужащих из Новосибирской области 8

Среди тех, кто посмертно награждён орденами и медалями: Александр Троегубов из Кыштовского района и Хомиджон Софуев из Новосибирска.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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