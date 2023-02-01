Мэрию Новосибирска дважды оштрафовали из-за отсутствия дорожных знаков

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Судебные приставы выписали новосибирской мэрии два штрафа за отсутствие дорожных знаков в центре города.

Мэрию Новосибирска привлекли к ответственности за отсутствие дорожных знаков на пешеходном переходе на улице Серебренниковской. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Ранее по решению суда департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии должен был установить знаки на указанном участке. Однако власти сорвали сроки выполнения работ. В результате мэрию привлекли к ответственности повторно и назначили штраф в 30 тысяч рублей.

«Так, должника привлекли еще дважды к ответственности, а затем начальника предупредили о привлечении к уголовной ответственности по статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», — уточнили приставы.

Дорожные знаки у дома №35 на Серебренниковской установили.

Напомним, ранее в мэрии Новосибирска приняли проект сквера в честь директора фабрики «Синар».