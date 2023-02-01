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На месте старого здания инфекционной больницы Новосибирска построят новый объект

Фото На месте старого здания инфекционной больницы Новосибирска построят новый объект
Фото На месте старого здания инфекционной больницы Новосибирска построят новый объект

Фото: Freepik.com

Место старого здания инфекционной больницы в Новосибирске отдадут под новое строение.

В Новосибирске городскую клиническую больницу №1 перенесут в новое здание, а на месте освободившегося участка построят другой объект. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников в прямом эфире ОТС 31 января.

ГКБ №1 на Семьи Шамшиных, 40, перенесут в посёлок Садовый — там для инфекционной больницы готово большое новое здание.

На месте освободившегося участка построят новый объект, который будет украшать город и приносить доход, в отличие от ГКБ.

Что именно возведут — пока неизвестно. Разработкой концепции нового объекта занимается министерство строительства Новосибирской области совместно с департаментом имущественных отношений мэрии города.

Ранее Травников сравнил снегопады в выходные с ЧС. Жители Новосибирска сообщали о застрявших фурах, автобусах, постоянных 8-балльных пробках и множественных ДТП. На помощь Новосибирску в уборке города Минтранс выделил дополнительно 20-30 единиц техники. Андрей Травников призвал в таких ситуациях, подобных произошедшему в субботу, арендовать технику и у дорожных служб, и строительных организаций.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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