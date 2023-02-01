На месте старого здания инфекционной больницы Новосибирска построят новый объект

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Место старого здания инфекционной больницы в Новосибирске отдадут под новое строение.

В Новосибирске городскую клиническую больницу №1 перенесут в новое здание, а на месте освободившегося участка построят другой объект. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников в прямом эфире ОТС 31 января.

ГКБ №1 на Семьи Шамшиных, 40, перенесут в посёлок Садовый — там для инфекционной больницы готово большое новое здание.

На месте освободившегося участка построят новый объект, который будет украшать город и приносить доход, в отличие от ГКБ.

Что именно возведут — пока неизвестно. Разработкой концепции нового объекта занимается министерство строительства Новосибирской области совместно с департаментом имущественных отношений мэрии города.

Ранее Травников сравнил снегопады в выходные с ЧС. Жители Новосибирска сообщали о застрявших фурах, автобусах, постоянных 8-балльных пробках и множественных ДТП. На помощь Новосибирску в уборке города Минтранс выделил дополнительно 20-30 единиц техники. Андрей Травников призвал в таких ситуациях, подобных произошедшему в субботу, арендовать технику и у дорожных служб, и строительных организаций.