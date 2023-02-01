Нейропсихолог объяснила, почему женщины отказываются работать друг с другом

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По словам нейропсихолога Натальи Наумовой, в большинстве случаев это связано с детскими травмами.
Нейропсихолог Наталья Наумова рассказала, почему женщины отказываются работать друг с другом. По ее словам, в большинстве случаев это связано с детскими травмами, пишет Online47.
«Как правило, это связано с родительскими отношениями. Например, те представительницы, у которых в детстве были достаточно сложные взаимоотношения с мамой или бабушкой, то и в дальнейшем такому человеку сложно выстраивать отношения с женщинами», — объяснила специалист.
Как отмечает психолог, бывают случаи, когда женщины специально выбирают работу в мужском коллективе, чтобы снять с себя часть ответственности.
«Все это показывает, что женщина находится в незрелом состоянии. На самом деле, в рабочей деятельности очень важны профессиональные качества людей, умение дипломатично выстраивать взаимоотношение, уметь бесконфликтно общаться, договариваться, идти на компромисс», — говорит Наумова.
Напомним, психолог рассказала, почему многие люди видят в жизни только плохое.
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