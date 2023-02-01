Сенатор Владимир Городецкий поддержал отмену выборов мэра Новосибирска

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Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий высказался об отмене прямых выборов мэров крупных городов России.

Сенатор от Новосибирской области Владимир Городецкий поддержал инициативу от отмене выборов мэра. Об этом он написал в своём тг-канале.

"Чаша весов в моих аргументах «за» и «против» изменения системы выборов глав муниципалитетов склоняется в пользу отмены прямого голосования. Есть у этого серьезного шага свои плюсы, есть и минусы. Но на данном конкретном историческом отрезке времени развития системы политического и административного устройства нашего общества я считаю, что необходимо назначать мэра. Выборы должны проходить на конкурсной основе после представления кандидатуры на этот пост депутатскому сообществу со стороны главы региона", — написал Городецкий.

По оценке сенатора, бывшего губернатора Новосибирской области и почетного жителя Новосибирска Городецкого, в последние годы в прямых выборах мэров осталось мало легитимности.

"Если брать в качестве примера Новосибирск, то на последних выборах проголосовали лишь 20 процентов избирателей. Ну какая же это легитимность?", — задался вопросом сенатор.



Городецкий отмети, что считает более перспективной систему конкурсного назначения мэров.