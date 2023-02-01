Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

политика общество

Сенатор Владимир Городецкий поддержал отмену выборов мэра Новосибирска

Фото Сенатор Владимир Городецкий поддержал отмену выборов мэра Новосибирска
Фото Сенатор Владимир Городецкий поддержал отмену выборов мэра Новосибирска

Фото из архива Сиб.фм

Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий высказался об отмене прямых выборов мэров крупных городов России.

Сенатор от Новосибирской области Владимир Городецкий поддержал инициативу от отмене выборов мэра. Об этом он написал в своём тг-канале.
"Чаша весов в моих аргументах «за» и «против» изменения системы выборов глав муниципалитетов склоняется в пользу отмены прямого голосования. Есть у этого серьезного шага свои плюсы, есть и минусы. Но на данном конкретном историческом отрезке времени развития системы политического и административного устройства нашего общества я считаю, что необходимо назначать мэра. Выборы должны проходить на конкурсной основе после представления кандидатуры на этот пост депутатскому сообществу со стороны главы региона", — написал Городецкий.
По оценке сенатора, бывшего губернатора Новосибирской области и почетного жителя Новосибирска Городецкого, в последние годы в прямых выборах мэров осталось мало легитимности.
"Если брать в качестве примера Новосибирск, то на последних выборах проголосовали лишь 20 процентов избирателей. Ну какая же это легитимность?", — задался вопросом сенатор.

Городецкий отмети, что считает более перспективной систему конкурсного назначения мэров.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

26015
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
14564
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
10993
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
9960
В Новосибирске 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36
9635
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО
9394
В Новосибирске на суде о дискредитации ВС РФ произошла массовая потасовка
8563
В Новосибирске найденный мертвым студент Малков оставил предсмертную записку