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Опубликованы редкие кадры губернатора Новосибирской области Андрея Травникова

Фото Опубликованы редкие кадры губернатора Новосибирской области Андрея Травникова
Фото Опубликованы редкие кадры губернатора Новосибирской области Андрея Травникова

Фото: правительство НСО, мэрия Череповца

Сиб.фм показывает архивные фотографии с новосибирским губернатором Андреем Травниковым, которому сегодня исполнилось 52 года.

В честь дня рождения губернатора Новосибирской области Андрея Травникова издание «МК в Новосибирске» опубликовало редкие архивные кадры с его участием. Сегодня, 1 февраля, главе столицы Сибири исполнилось 52 года.

Среди малоизвестных снимков — Андрей Травников с семьёй.

Фото Опубликованы редкие кадры губернатора Новосибирской области Андрея Травникова 2

Фото Опубликованы редкие кадры губернатора Новосибирской области Андрея Травникова 3

Фото Опубликованы редкие кадры губернатора Новосибирской области Андрея Травникова 4

Кроме того, журналисты издания опубликовали фото времён работы Андрея Травникова в другом регионе. До назначения на должность губернатора Новосибирской области Травников служил в правительстве Вологодской области, был первым заместителем губернатора. В 2016 году стал мэром Вологды. Главой сибирского региона стал в 2017 году.

Фото Опубликованы редкие кадры губернатора Новосибирской области Андрея Травникова 5

Фото Опубликованы редкие кадры губернатора Новосибирской области Андрея Травникова 6

Фото Опубликованы редкие кадры губернатора Новосибирской области Андрея Травникова 7

Много фото с участием Андрея Травникова собралось и за время его работы в Новосибирской области. Интерес вызывают снимки с выездных мероприятий.

Фото Опубликованы редкие кадры губернатора Новосибирской области Андрея Травникова 8

Фото Опубликованы редкие кадры губернатора Новосибирской области Андрея Травникова 9

Фото Опубликованы редкие кадры губернатора Новосибирской области Андрея Травникова 10

1 февраля у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова день рождения. Он рассказал, как собирается провести его, в прямом эфире телеканале ОТС.

По словам главы региона, 1 февраля будет для него обычным рабочим днём. Единственная разница — в количестве ответов на звонки с поздравлениями.

«За годы трудовой деятельности контактов в телефоне собрано тысячи, будет много звонков. Это тоже потребует много времени, буду отвечать», — поделился Травников в прямом эфире.

Также губернатор рассказал, что его начали поздравлять еще за день до дня рождения.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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