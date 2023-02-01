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Пятеро сотрудников ОБЭП в Новосибирске стали фигурантами ещё восьми уголовных дел

Фото Пятеро сотрудников ОБЭП в Новосибирске стали фигурантами ещё восьми уголовных дел
Фото Пятеро сотрудников ОБЭП в Новосибирске стали фигурантами ещё восьми уголовных дел

Фото: Сиб.фм

В уголовное деле в отношении сотрудников ОБЭП Новосибирского района появился новый поворот.

Ещё восемь уголовных дел возбудили в отношении четырех сотрудников ОБЭП Новосибирского района, а также их начальника. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило издание «АиФ-Новосибирск».

Дела возбуждены по фактам получения взятки в составе организованной группы с вымогательством и получения взятки в особо крупном размере.

«Сотрудники ведомства организовали поборы с предпринимателей, которые занимаются торговлей», — пишет СМИ.

О задержании нескольких сотрудников отдела полиции «Новосибирский» стало известно 8 декабря. В этот день в отделе полиции «Новосибирский» побывали сотрудники УФСБ.

По версии следствия, подозреваемые вымогали деньги у предпринимателей, торгующих на территории Новосибирского района. Впрочем, пока подробности неизвестны. Как сообщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области, оперативников ОБЭП обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б», «в» ч. 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки".

Напомним, ранее в Новосибирске на суде о дискредитации ВС РФ произошла массовая потасовка.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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