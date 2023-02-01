Раненый мобилизованный из Новосибирска Евгений Исаев погиб в больнице в зоне СВО

Фото с личной страницы Евгения Исаева во "ВКонтакте" и Густаво Зырянова

При обстреле больницы в Новоайдаре ЛНР погиб раненый участник спецоперации из Новосибирска Евгений Исаев.

36-летний Евгений Исаев из Новосибирска был мобилизован в сентябре 2022 года: от повесток не прятался и почти сразу отправился на обучение. Супруга Анна лишь знала, что с наступлением зимы мужа отправили в зону спецоперации.

«Знаю, что мой муж находился в зоне СВО как мобилизованный. Где он был в последние четыре месяца – я не знаю. Знаю, только, что был в селе Гречишкино (территория ЛНР – прим. ред.), — рассказывает жена мобилизованного Анна.

– 27 января вечером он позвонил, сказал, что ему плохо стало, он поступил в больницу. Какую конкретно – он не сказал. Сказал, что забирают телефон».

Анна продолжала надеяться на лучшее, но нехорошее предчувствие появилось, когда супруга узнала из новостей о Новоайдарской больнице.

«Я стала смотреть, где это находится. Получилось, что недалеко: 16 километров... Я нашла номера тех, с кем он служил. Позвонила парню, он сказал, что Женя там был», – говорит Анна.

Сослуживец обещал уточнить информацию, а утром следующего дня сообщил его супруге, что Евгений Исаев есть в списке погибших.

«Из военкомата только позвонили и сообщили, что бумаг ещё нет. Но он опознан: это Женя. Сказали — ждать: там проблемы какие-то с документами, и ждать очень долго»,

- последнее, что удалось выяснить Анне.

У супружеской пары остался 8-летний сын, который очень любил отца.

Ранее Сиб.фм писал, что один из военнослужащих из Новосибирской области Андрей Сыздыков погиб в ходе спецоперации фактически в день празднования Нового года – 1 января 2023 года. Вчера, 31 января, с военнослужащим простились в его родной деревне Бергуль Венгеровского района.