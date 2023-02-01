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общество

Сближение Венеры и Нептуна будет видно из Новосибирска 15 февраля

Фото Сближение Венеры и Нептуна будет видно из Новосибирска 15 февраля
Фото Сближение Венеры и Нептуна будет видно из Новосибирска 15 февраля

Фото: pixabay.com

Максимальное сближение Венеры с Нептуном будет видно из Новосибирска 15 февраля.

Сближение Венеры и Нептуна смогут увидеть жители Новосибирска 15 февраля через телескоп. Об этом изданию «АиФ-Новосибирск» рассказал сотрудник Новосибирского планетария, член Совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.

По словам сотрудника Новосибирского планетария, подобное небесное явление случается один или два раза в год. В этом году сближение будет самым тесным.

«Венера и Нептун окажутся на угловом расстоянии всего в 0,01°, а это в 50 раз меньше диска полной Луны: другими словами, обе планеты одновременно может перекрыть рублевая монета, находящаяся на расстоянии 114 метров от глаза наблюдателя», — объяснил Олег Кашин.

Через десять дней после сближения с Венерой, Нептун незаметно уйдет с вечернего неба до 4 июня. Венера же продолжит светить в небе над Новосибирском до середины лета.

Напомним, во вторник 31 января в небе Новосибирска можно было увидеть метеор.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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