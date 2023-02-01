В Новосибирске падение метеора 31 января попало на видео

Фото: "Электронный город"

Падение метеора в Новосибирске 31 января попало на видео.

Во вторник, 31 января, в небе над Новосибирском пролетел метеор. Падение космического объекта попало на камеры видеонаблюдения. Его заметили на площади Лунинцев в Железнодорожном районе города.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как светящийся объект движется по небу и через некоторое время пропадает.

Вечером, 31 января небе заметили в метеор жители Красноярска. Яркая вспышка осветила небо над несколькими городами региона.

Директор обсерватории СибГУ Сергей Веселков предположил, что пролетевший над краем объект мог иметь внушительные размеры. «Это достаточно крупное тело, несколько метров в диаметре. Обычно такие тела не долетают до Земли, хотя какие-то фрагменты могут, но найти их будет сложно», — рассказал эксперт.

Ранее Сиб.фм писал о том, что 31 января в небе над Красноярском пролетел метеор.