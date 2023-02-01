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общество

«Сибирь» всухую проиграла «Амуру» на выезде

Фото «Сибирь» всухую проиграла «Амуру» на выезде
Фото «Сибирь» всухую проиграла «Амуру» на выезде

Фото: ХК «Сибирь»

ХК «Сибирь» завершил серию дальневосточных выездных игр «сухим» поражением «Амуру».

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» проиграл со счётом 3:0 хабаровскому «Амуру». Выездной матч регулярного Чемпионата КХЛ прошёл сегодня, 1 февраля.

Хозяева открыли счёт во втором периоде, затем увеличили разрыв на ещё одну шайбу. Закрепили преимущество хоккеисты «Амура» в последнем периоде, забив третий гол в ворота «Сибири».

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов высказался о поражении. Он заявил, что претензии есть к каждому игроку команды.

«Играли удовлетворительно до того момента, как начались удаления. Сломали сами себе игру — лидеры наигрались в меньшинстве, потом и в большинстве ничего не получалось. Попытались переломить ход встречи, но четвёртый матч за неделю — силёнок не хватило, эмоций положительных. Претензии есть ко всем игрокам по штрафным минутам, по удалениям, это безобразие. Не первый матч проваливаем из-за этого», — высказался наставник.

Напомним, ранее «Сибирь» обыграла «Амур» в Хабаровске в овертайме.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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