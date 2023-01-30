«Сибирь» обыграла «Амур» в Хабаровске в овертайме

Фото: ХК «Сибирь»

ХК «Сибирь» отыгралась у «Амура» после крупного поражения на своей площадке.

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» одолел хабаровский «Амур» в выездном матче регулярного Чемпионата КХЛ. Встреча прошла в понедельник, 30 января, и завершилась со счётом 2:1 в овертайме.

«Сибирь» открыла счёт в первом периоде, однако хозяева забросили ответную шайбу в следующей двадцатиминутке. В последнем периоде команды ушли сыграли равно и без голов. В овертайме сибиряки забросили победную шайбу — отличился Александр Шаров.

Ранее, 23 января, «Сибирь» проиграла встречу с хабаровским «Амуром» в рамках регулярного Чемпионата КХЛ, несмотря на крупное преимущество в три шайбы с начала матча.

Напомним, ранее «Сибирь» уверенно обыграла «Нефтехимик» на своей площадке.