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общество

Синоптики предупредили о возможных сильных паводках в Новосибирске весной

Фото Синоптики предупредили о возможных сильных паводках в Новосибирске весной
Фото Синоптики предупредили о возможных сильных паводках в Новосибирске весной

Фото: Freepik.com

В Новосибирске из-за снегопадов прогнозируют сильный паводок весной.

Из-за того, что зимой 2022-2023 в Новосибирской области выпало рекордное количество снега, весной 2023 года может последовать сильный паводок. Об этом сообщила начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик на конференции ТАСС во вторник, 31 января.

Главный синоптик региона сообщила, что главный сценарий половодья можно будет определить по погодным условиям апреля. Многое зависит от того, как быстро начнёт таять снег.

«Какая будет температура воздуха, осадки? На данный момент ситуация достаточно напряженная», — подчеркнула Анна Лапчик.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области ожидается потепление до +18 градусов. Такой температуры можно будет ожидать в мае, причем стабильно. В течение месяца температура будет составлять +11..+18 градусов, а ночью +6...+13 градусов.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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